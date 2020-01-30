Son dakika: 170 kişi öldü... Corona virüsü 7 bin 700 kişiye bulaştı! "Dünya alarmda olmalı"

Wuhan korona virüsü Asya'ya ve dünyanın geri kalanına yayılırken, Çin'de en az 170 kişi öldü ve 7.700'den fazla corona virüsü vakası doğrulandı. Yaklaşık 60 milyon insan bir haftadır Çin şehirlerinde kısmi veya tam karantina altına alınmış durumda. BAE ve Finlandiya ilk vakalarını bildirirken, Çin dışındaki 19 yerde 100'den fazla vaka var. Başta ülkemiz olmak üzere, ABD, Japonya ve diğer birçok ülke vatandaşlarını Wuhan'dan tahliye ediyor. Pekin Büyükelçiliği korona virüsü ve tahliye açıklaması için tıklayınız. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, virüs ile ilgili de kan donduran iddialar ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ses kaydının yalanlanmasının ardından bu sefer de korona virüsü bulaşmış bir hastanın geçirdiği nöbet video görüntülerine yansımıştı. Bu dehşet verici virüs dünyaya yayılırken, bilim adamları da virüsün kaynağı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapıyor.

"BİR TÜR YILAN CORONA VİRÜSÜNÜ…"

Bilim adamları, bir tür yılanın Wuhan korona virüsünün gerçek kaynağı olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, diğer bulaşıcı hastalık uzmanları, nihai virüs kaynağının yarasa olma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: DÜNYA ALARMDA OLMALI

Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durumları Programı başkanı Michael Ryan, "Tüm dünyanın şu anda tetikte olması gerekiyor" dedi. Ryan, Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, "Tüm dünyanın harekete geçmesi ve orijinal merkez üssünden veya kurulan diğer merkez üslerinden gelen vakalara hazır olması gerekiyor," dedi.

İşte corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri…