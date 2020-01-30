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Son dakika: Aralarında Türk vatandaşlarının da buluduğu 'daki yolcu gemisinde Koronavirüs'e rastlanmadı

'da bir yolcu gemisi corona virüsü şüphesiyle limana çekildi. Yaklaşık 6 bin yolcu taşıyan gemide 27 de vatandaşı bulunuyor. İtalyan haber ajansı yapılan testlerin sonucunda gemide virüse rastlanılmadığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 18:26 ABONE OL
Son dakika: Aralarında Türk vatandaşlarının da buluduğu İtalya'daki yolcu gemisinde Koronavirüs'e rastlanmadı

İtalya'nın Civitavecchia Limanı'nda Çinli 2 yolcuda yeni tip corona virüsten şüphelenilmesinin ardından demirlenen ve karantinaya alınan Costa Smeralda yolcu gemisinde 27 Türk yolcu olduğu bildirildi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Çinli bir çiftte corona virüs bulunduğu şüphesiyle Civitavecchia Limanı'na demirlenen Costa Smeralda kruvaziyerinde 27 Türk yolcu bulunuyor.

İtalyan haber ajansı "Gemide corona virüsüne rastlanılmadığı" bilgisini paylaştı. Gemide karantina alınan yolcuların corona virüs testinin negatif çıktığını belirtti. Gemideki yolcular 24 saat boyunca gözlem altında tutulacak. NTV yayınına bağlanan Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, "Türk yolcuların yardıma ihtiyacı olursa devreye gireriz. İstedikleri zaman bizimle iletişime geçebilirler" açıklamasını yaptı.

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Son dakika: Aralarında Türk vatandaşlarının da buluduğu İtalya'daki yolcu gemisinde Koronavirüs'e rastlanmadı
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