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haberi: Sadece Çinliler değil tüm dünya panik içinde! öldürmeye devam ediyor; o ses kaydı ortalığı karıştırdı!

Şu anda dünyada en çok konuşulan konuların başında geliyor. ABD'ye de sıçradı! haberine göre; Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan koronavirüs ile ilgili bir bilgilendirme yayınlandı. Bu açıklamalara göre Vuhan'da ortaya çıkan virüsün merkez üssü olan Hubey'de ölenlerin sayısı 125'e yükselirken müşahede altına alınanların sayısı da 59 bin 990'a çıktı. Çin resmi kaynakları virüsten etkilenen kişilerin sayısının 5 bin 974 olduğunu ifade etse de dünya kamuoyu bu sayının çok daha fazla olduğuna inanıyor. Panik yaşayan vatandaşlar 'Corona virüsü nedir nasıl bulaşır belirtileri nelerdir' sorularının cevabını araştırıyor. Gece yarısı ortaya çıkan ses kayıtları ise ortalığı karıştırdı, işte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 07:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Sadece Çinliler değil tüm dünya panik içinde! Corona virüsü öldürmeye devam ediyor; o ses kaydı ortalığı karıştırdı!
Çin'in başkenti Pekin'den gelen son dakika bilgilerine göre yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Bu sayı dün sabah 106 olarak ifade edilmişti. Virüsten etkilenenler arasında Avrupa ve ABD vatandaşları da var. Öte yandan sosyal medyada dolaşan bir ses kaydında Çin'de yaşadığını iddia eden bir kişi ülkede koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu bu nedenle sokakların bomboş olduğunu ifade ediyor. Üniversite eğitimi için Çin'de bulunduğunu söyleyen o kişi durumun dünyaya yansıtılandan çok daha kötü olduğunu virüsün su yılanından insanlara bulaştığını ve artık ülkedeki doktorların bu virüse çare olamadığını anlatıyor.

İŞTE YENİ TİP KORONAVİRÜS HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

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Son dakika haberi: Sadece Çinliler değil tüm dünya panik içinde! Corona virüsü öldürmeye devam ediyor; o ses kaydı ortalığı karıştırdı!
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