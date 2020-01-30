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haberi: Yıllarca kullandılar, içerisinde yok yok! Şimdiye kadar bulunanlar arasında en uzunu...

Dünya ajansları tarafından olarak duyurulan haber, sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza polislerinin ortaya çıkardığı tünel, milyarlarca dolar ve uyuşturucunun nasıl sevkiyat edildiğini gözler önüne serdi. Öyle ki, 1,13 kilometre uzunluğuna sahip tünelin rayları, elektrik tesisatı, havalandırma, kanalizasyon sistemleri ve iki ucunda asansörleri var. Ortaya çıkan görüntüler büyük şaşkınlık yaratırken uyuşturucu kartellerinin izlediği yöntemi de gözler önüne serdi. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 21:21 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 21:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Yıllarca kullandılar, içerisinde yok yok! Şimdiye kadar bulunanlar arasında en uzunu...

Meksika'nın Tijuana kentinden San Diego'ya uzanan 1,13 kilometrelik bir tünel, son günlerin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza polislerinin ortaya çıkardığı bu tünelin kullanış amacı ve içerisinde bulunanlar oldukça şaşırtıyor. Ajanslar tarafından da olarak duyurulan bu olay, yıllar boyunca milyarlarca doların ve uyuşturucunun nasıl kaçırıldığını gözler önüne seriyor.

ŞİMDİYE KADAR BULUNANLAR ARASINDA EN UZUNU...

Yerin 21 metre altına kazılan, 1,67 metre yükseklik ve 60 santimetre genişliğe sahip tünelin rayları, elektrik tesisatı, havalandırma, kanalizasyon sistemleri ve iki ucunda asansörleri var. İşte, son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Yıllarca kullandılar, içerisinde yok yok! Şimdiye kadar bulunanlar arasında en uzunu...
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