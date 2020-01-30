Son dakika haberi: Yıllarca kullandılar, içerisinde yok yok! Şimdiye kadar bulunanlar arasında en uzunu...

Meksika'nın Tijuana kentinden San Diego'ya uzanan 1,13 kilometrelik bir tünel, son günlerin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza polislerinin ortaya çıkardığı bu tünelin kullanış amacı ve içerisinde bulunanlar oldukça şaşırtıyor. Ajanslar tarafından da son dakika olarak duyurulan bu olay, yıllar boyunca milyarlarca doların ve uyuşturucunun nasıl kaçırıldığını gözler önüne seriyor.

ŞİMDİYE KADAR BULUNANLAR ARASINDA EN UZUNU...

Yerin 21 metre altına kazılan, 1,67 metre yükseklik ve 60 santimetre genişliğe sahip tünelin rayları, elektrik tesisatı, havalandırma, kanalizasyon sistemleri ve iki ucunda asansörleri var. İşte, son dakika haberinin detayları...