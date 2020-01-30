Son dakika: İtalya'da koronavirüs şoku! 6 bin kişilik gemi karantinaya alındı

İtalya'da iki kişi de virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.

İtalya'da 6 Bin kişilik gemide ölümcül korona virüsü şüphesi!

Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.