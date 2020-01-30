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Son dakika: 'da şoku! 6 bin kişilik gemi karantinaya alındı

AFP'de yer verilen son dakika haberine göre; 'da 6 bin kişilik cruise gemisi coronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 15:37 ABONE OL
Son dakika: İtalya'da koronavirüs şoku! 6 bin kişilik gemi karantinaya alındı

İtalya'da iki kişi de virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.

İtalya'da 6 Bin kişilik gemide ölümcül korona virüsü şüphesi!

Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.

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Son dakika: İtalya'da koronavirüs şoku! 6 bin kişilik gemi karantinaya alındı
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