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Son dakika: Starbucks'tan sonra IKEA da 'deki mağazalarını kapatma kararı aldı!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Koronavirüs, dünyada büyük paniğe sebep oldu. Dünyaca ünlü markalar Çin’de bulunan mağazalarını bir bir kapatıyor. Starbucks’tan sonra IKEA da Çin’deki mağazalarını kapatma kararı aldı. Kurumdan yapılan açıklamada "IKEA her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözetmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:37 ABONE OL
Son dakika: Starbucks'tan sonra IKEA da Çin'deki mağazalarını kapatma kararı aldı!

Starbucks'ın corona virüs salgınından dolayı Çin'de dört bine yakın şubesinin yarısını kapatma kararı almasının ardından benzer bir karar da IKEA'dan geldi.

Son dakika haberi: Sadece Çinliler değil tüm dünya panik içinde! Corona virüsü öldürmeye devam ediyor; o ses kaydı ortalığı karıştırdı!

CNN'de yer alan habere göre IKEA'nın Çin biriminden yapılan açıklamada, "IKEA her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözetmektedir" ifadesi kullanılarak mağaza kapatma kararı duyuruldu.

Son dakika haberi: Sadece Çinliler değil tüm dünya panik içinde! Corona virüsü öldürmeye devam ediyor; o ses kaydı ortalığı karıştırdı!

IKEA'nın Çin'de bulunan mağazalarının bir kısmı resmi karardan önce kapanırken 30 Ocak tarihinden itibaren bütün mağazalar salgına karşı kapatılacak. 2018 sonu itibarıyla Çin'de 24 IKEA mağazası bulunuyor.

Son dakika haberi: Sadece Çinliler değil tüm dünya panik içinde! Corona virüsü öldürmeye devam ediyor; o ses kaydı ortalığı karıştırdı!

ÖLÜ SAYISI 170'E YÜKSELDİ

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm durumuna geçiren corona virüsüne bağlı ölümlerde her gün ciddi artış yaşanıyor. Yetkililer, 29 Ocak itibarıyla 7 bin 711 vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 170'e yükseldiğini açıkladı.

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Son dakika: Starbucks'tan sonra IKEA da Çin'deki mağazalarını kapatma kararı aldı!
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