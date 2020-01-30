Son dakika: Starbucks'tan sonra IKEA da Çin'deki mağazalarını kapatma kararı aldı!

Starbucks'ın corona virüs salgınından dolayı Çin'de dört bine yakın şubesinin yarısını kapatma kararı almasının ardından benzer bir karar da IKEA'dan geldi.

CNN'de yer alan habere göre IKEA'nın Çin biriminden yapılan açıklamada, "IKEA her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözetmektedir" ifadesi kullanılarak mağaza kapatma kararı duyuruldu.

IKEA'nın Çin'de bulunan mağazalarının bir kısmı resmi karardan önce kapanırken 30 Ocak tarihinden itibaren bütün mağazalar salgına karşı kapatılacak. 2018 sonu itibarıyla Çin'de 24 IKEA mağazası bulunuyor.

ÖLÜ SAYISI 170'E YÜKSELDİ



Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm durumuna geçiren corona virüsüne bağlı ölümlerde her gün ciddi artış yaşanıyor. Yetkililer, 29 Ocak itibarıyla 7 bin 711 vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 170'e yükseldiğini açıkladı.