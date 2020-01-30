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'a gönderilen ikinci uçak da 'ya döndü

'nın korona virüsünün yayıldığı 'in kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için gönderdiği ikinci uçak 210 yolcusuyla Tokyo'ya döndü.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.1.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 11:01 ABONE OL
Wuhan'a gönderilen ikinci uçak da Japonya'ya döndü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve farklı ülkelerde yayılarak paniğe neden olan korona virüsü nedeniyle Wuhan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başlayan Japonya, ikinci uçağı da dün gece karantina bölgesine gönderdi. Bölgede yaşayan Japonya vatandaşlarını taşıyan uçak, bu sabah Tokyo'daki Haneda Havaalanı'na indi. Sekiz sağlık personeli ile birlikte bazı hükümet yetkililerini de taşıdığı kaydedilen uçağın, 210 Japon vatandaşını ülkeye getirdiği belirtildi.

JAPONYA TAHLİYELERE DÜN BAŞLAMIŞTI

Daha önce karantina altına alınan Wuhan ve çevresinde bulunan vatandaşlarını tahliye edeceğini açıklayan Japonya ilk uçağı dün bölgeye göndermiş, 206 kişi Japonya'ya getirilmişti. Bölgeye gönderilen ilk uçakla Japonya'ya gelen 12 kişide korona virüsün semptomlarına rastlanırken, kafilenin tümünün gerekli muayene ve testlerden geçirilmek üzere sağlık kuruluşlarına götürüldüğü açıklanmıştı.

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Wuhan'a gönderilen ikinci uçak da Japonya'ya döndü
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