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ABD'den flaş uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, korona salgını nedeniyle vatandaşlarına “’e gitmeyin” uyarısında bulundu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 31.1.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 11:03 ABONE OL
ABD'den flaş Çin uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona salgını nedeniyle vatandaşlarına uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) salgın nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan etmesine vurgu yapan Pompeo, "Çin'e seyahat etmeyin" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, Çin'e seyahat edeceklerin karşılaşabileceği seyahat kısıtlamalarına hazır olmaları gerektiğini, ticari nakliyatçıların da Çin'e yönelik seferlerinin ertelendiği veya askıya alındığı belirtildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz hafta, Çin'de bulunan vatandaşlarına, hükümet ve konsolosluk görevlilerine ülkeye dönme çağrısında bulunurken, Çin'de karantina alınan bölgelerinde bulunan vatandaşlara acil servis sağlama konusunda ise "sınırlı bir güce" sahip olduklarını belirtmişti.

ÇİN'E YAPILACAK UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Delta, United ve American Airlines gibi havayolları Çin uçuşlarını askıya adlıklarını duyurdu. ABD'nin korona virüsü ile ilgili ilk oturumunun önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanlığı alt komitesinde yapılması planlanıyor.

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ABD'den flaş Çin uyarısı
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