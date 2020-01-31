Alman konut devine ‘Mehmet’ tokadı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ekonomi mühendisi Mehmet Y. (35), Türk olduğu için kendisine ev kiralamayan konut devi Deutsche Wohnen'i 3 bin euro para cezasına mahkûm ettirdi. 9 Ekim 2018'de gerçek ismiyle ev için müracaat eden Mehmet Y.'ye bir gün sonra ret cevabı geldi. Türk mühendis ret cevabından hemen sonra uydurma bir Alman ismiyle müracaat etti ve bir gün sonra bu kez olumlu yanıt aldı. Mehmet Y. şirketin bu cevabı üzerine ayrımcılıkla mücadele dairesine başvurdu. Daire, mühendisi Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu'na (TBB) yönlendirdi. TBB durumu avukat üzerinden takibe aldı. Mehmet Y., şirkete başka bir ev için başvurdu ve yine ret cevabı aldı. Kendisinden sonra başvuran Alman arkadaşına ev verilince de davacı oldu. Kararını veren İdare Mahkemesi, konut şirketi Deutsche Wohnen'i 3 bin euro tazminat cezasına çarptırdı./ BERLİN