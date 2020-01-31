Dev gemide korkusu yetti

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İtalya'da Costa Smeralda isimli cruise gemisi, 54 yaşındaki Çinli bir kadın turistin yüksek ateş ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Roma'ya 80 kilometre mesafedeki Civitavecchia limanına yanaşarak karantinaya alındı. Aralarında 29 Türk'ün de bulunduğu 6 bin yolcunun olduğu gemide eşiyle birlikte izole edilen Çinli kadından alınan örnekler Roma'da bir merkezde incelendi. Saatlerce geminin içinde endişeyle bekleyen yolcuların sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kamuoyunun merakını giderek arttırdı. 3 aylık hamile bir kadın yolcunun "Odalarımızı boşalttırdılar ve bizi salonlarda bekletiyorlar" mesajı sosyal medyada paylaşıldı. Alınan örneklerin temiz çıktığı, Çinli yolcu da koronavirüs olmadığı haberi gelince dünya derin bir nefes aldı. Geminin önlem amaçlı olarak 24 saat karantinada bekletileceği duyuruldu.