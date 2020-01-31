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ABD'Lİ dünyaca ünlü basketbolcu eşi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'yı 26 Ocak'taki helikopter kazasında kaybeden Vanessa Bryant, ilk kez sosyal medyadan mesaj göndererek acısını paylaştı. Instagram'dan tüm dünyaya seslenen Vanessa Byrant, "Kızlarım ve ben, bu korkunç dönemde bize destek olan ve sevgisini gösteren milyonlara teşekkür etmek istiyoruz. Dualarınız için minnettarız. Sevgi dolu eşim Kobe ve biricik tatlı kızım Gianna'nın ani ölümüyle yıkıldık. Ayrıca pazar günü aynı kazada sevdiklerini kaydeden diğer ailelerin kayıpları için de mahvolduk. Şu an acımızı tarif edecek bir kelime yok. Acımızı paylaştığınız ve bize destek olduğunuz için tekrar teşekkür ederim" şeklinde acı dolu mesajıyla Kobe Byrant hayranlarını bir kez daha gözyaşına boğdu.Kazayla ilgili soruşturma sürerken, pilotaj hatası olma olasılığının yüksek olduğu bildirildi. DIŞ HABERLERBrady Smigiel isimli gencin kazadan birkaç saat önce Mamba Spor Akademisi'nde çektiği bu fotoğrafın NBA'in efsane oyuncusunun son fotoğrafı olduğu tahmin ediliyor