İdlib’de hastane bombaların hedefi oldu: 10 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Beşar Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib'in güneydoğusundaki 6 yerleşimi kontrolü altına aldı. Rus savaş uçaklarının gece geç saatlerde İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı. Rus Savunma Bakanlığı ise olayda Rusya'nın bir rolü olmadığını iddia etti. Esad rejimi ve İranlı gruplar, korkup kaçan sivillerin boşalttığı yerleşimlere hakim oluyor. Her gün ortalama 10 bine yakın sivil, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nden Suriye-Türkiye sınırına doğru göç ediyor.