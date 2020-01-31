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Iraklılar 'nin sözde barış planını etti

Başkanı 'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı 'ın başkenti Bağdat'ta edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.1.2020 15:24 ABONE OL

Bağdat'ta cuma namazının ardından İmam Azam Külliyesi'nde toplanan Iraklılar, Trump'ın sözde barış planına tepkilerini dile getirdi.

Irak ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Filistin davasına desteklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Iraklılar ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti
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