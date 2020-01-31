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İran Sağlık Bakanı'ndan 'den ülkeye girişlerin engellenmesi talebi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle 'den ülkeye girişlerin engellenmesi için hükümete çağrıda bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.1.2020 15:03 ABONE OL
İran Sağlık Bakanı'ndan Çin'den ülkeye girişlerin engellenmesi talebi

Bakan Nemeki, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'ye yazdığım mektupta, hava, kara ve deniz yoluyla Çin'den gelen yolcuların ikinci bir duyuruya kadar ülkeye girişlerinin engellenmesi için Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına talimat vermesini istedim." ifadelerini kullandı.

İran'ın sınır kapılarındaki sağlık istasyonlarının alarm durumunda olduğunu belirten Nemeki, virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki 70'ten fazla İranlı öğrenciyi yakında ülkeye getireceklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüsü, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

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İran Sağlık Bakanı'ndan Çin'den ülkeye girişlerin engellenmesi talebi
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