Maskeye hücum

BUGÜN NELER OLDU

Çin'deki koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 170'e ulaştığı açıklandı. Hastalığın son olarak Tibet'de de görülmesiyle virüs Çin'in her yerine yayılmış oldu. Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 711 olarak açıklandı, 81 bin kişinin ise hastalık şüphesiyle gözlem altında tutulduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, virüs için küresel sağlık alarmı vermeye hazırlanıyor. Çin'in her yerinde maske takmak zorunlu hale getirildi. Maske takma kuralına uymayana para cezası veriliyor ve toplu taşıma araçlarını kullanmasına izin verilmiyor. Stok yetersizliği nedeniyle Çinliler maske satın alabilmek için büyük mücadele veriyor. UNICEF, Çin'e 6 ton maske gönderdi. Ülkedeki maske üreten fabrikaların da 2 Şubat'ta normal şekilde çalışmaya başlayacağı ve günde en az 180 milyon maskenin üretileceği bildirildi. Çin'de tüm okullar da hala kapalı. Hindistan, BAE ve Filipinler salgının sıçradığı son ülkeler.