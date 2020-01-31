Otobüs çukura düştü: 27 ölü

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Hindistan'ın Maharaştra kentinde bir yolcu otobüsünün triportörle çarpışması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Nashik bölgesinde yaşanan kazada, yolcu otobüsü çarpışmanın ardından yolun kenarındaki çukura düştü. Otobüsteki 33 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı ve bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi. Kaza anına ilişkin görüntülerde yaralıların, çukura giren otobüsün arka camından çıkarıldığı görüldü. Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor. DIŞ HABERLER