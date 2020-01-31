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'da fabrikada meydana gelen patlamada 2'si Türk 5 kişi öldü

'nın Mtsensk kentindeki meydana gelen patlamada, 2'si Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.1.2020 21:48 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 21:48 ABONE OL
Rusya'da fabrikada meydana gelen patlamada 2'si Türk 5 kişi öldü

Rusya'nın Orlovks bölgesinin Mtsensk kentinde inşaatı süren metal fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda 2'si Türk, 3'ü Rus vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti, 3 Türk vatandaşı yaralandı.

Gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamanın ardından fabrika çatısının çöktüğü bildirildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, YARALI TÜRK VATANDAŞLARINI ARADI
Yaralı Türk vatandaşlarını arayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olayın yakından takip edildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, yaralıların tedavisi ve diğer tüm konularda gerekli adımların atılması konusunda bütün imkanların kullanılacağını ifade etti.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli yetkililer de hastanede tedavi gören yaralı Türk vatandaşlarının yanına ulaşırken, kazaya ilişkin süreçte atılması gereken adımlar konusunda destek sağlıyor.

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Rusya'da fabrikada meydana gelen patlamada 2'si Türk 5 kişi öldü
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