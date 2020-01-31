Sağlık Bakanı duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz ilk günden itibaren 20 gün önceden denetimleri sıkı olarak uyguladık. Çin'den gelen biriyle teması olan kişiyi, en ufak bir hastalık belirtisi olduğunda düşünmeden gözetim altına alıp numuneleri aldık, hepsi negatif çıktı. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Sosyal medyada yer alan maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs bilim kurulunun toplanmasının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çin'den yayılan bir koronavirüs türünün sebep olduğu hastalığın bakanlık tarafından ilk günden itibaren büyük bir ciddiyetle takip edildiğini belirten Koca, "Salgın hastalıklar koordinasyon merkezimizden anlık olarak tüm gelişmeleri takip ediyoruz. 31 Ocak 09.00 itibariyle dünya genelinde ABD, Fransa, Avustralya, Almanya ve Kanada dahil olmak üzere 23 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yine tamamı Çin'de olmak üzere 213 kişi hayatını kaybederken 187 vaka tedavi edilerek taburcu oldu. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdir" diye konuştu.



"ÇİN'DEN GELEN TÜM UÇUŞLAR İÇİN BULAŞICI HASTALIK KONTROL ÖNLEMLERİNİ DEVREYE SOKTUK"

Dünya Sağlık Örgütü'nün herhangi bir uyarı bildirmeden ve dünyanın birçok ülkesi tarafından bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce bakanlığın tüm önlemleri aldığına işaret eden Koca, "31 Aralık'ta ilk Çin'in Wuhan kentinde ilk vaka görüldükten sonra yaklaşık 10 gün kadar sonra Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğümüz ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri devreye almaya başladı. Bakanlığımızda ivedilikle bilim kurulumuzu oluşturduk. Bugün bilim kurulumuzun 4'üncü toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunuyor. Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk. Hava yolu şirketleri, tur operatörleri ve turizm şirketlerine yönelik bilgilendirmelerimizi yaptık. Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kamera ile ile tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi, bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Ayrıca karantina odalarımız, negatif basınçlı sedyelerimiz, koruyucu ekipman ve malzemelerimiz tüm illerimizde ihtiyaç halinde kullanılmaya hazır olduğunun atını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.



"ATEŞ, ÖKSÜRÜK SOLUNUM SIKINTISI ŞİKAYETLERİ OLAN HER HASTA GÖZETİM ALTINA ALINIYOR, TETKİK UYGULANIYOR"

Tüm sağlık tesislerinin ve çalışanların yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirildiğinin de altını çizen Koca, "Okullar açıldığında ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumuna yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle paylaşmış olacağız. Bu tehdit var olduğu sürece Sağlık Bakanlığı olarak en ufak bir riski göz ardı etmemek adına hareket ettik ve devam ediyor olacağız. Ateş, öksürük solunum sıkıntısı şikayetleri olan Çin'e seyahat etmiş veya ülkemize gelen vakalar olursa klinik tablo tam oturmasa bile tedbir amaçlı gözetim altına alıp tetkikleri yapıyoruz. Sosyal medyada yer alan maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyorum. Bakanlık olarak her türlü bilgiyi paylaştık ve devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de günlük paylaşımları yapacağız" ifadelerini kullandı.





"ŞU ANA KADAR TÜRKİYE'DE KESİN KORONAVİRÜS TANISI ALAN HASTAMIZ OLMADI"

Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görülen 68 kişinin Ulusal Viroloji Laboratuvarında analiz edildiği bilgisini veren Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de kesin koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. Eğer olursa bunu izole etmek üzere tüm imkanlarımızın hazır olduğunu, yeterli olduğunu, kapasitemizin yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü virüsün diğer ülkelere yayılımını engellemek açısından müdahale kapasitesi yetersiz ülkeler olması nedeniyle küresel acil durum ilan edilmesi gerektiğini bildirdi. Ancak DSÖ seyahat kısıtlamasına gerek olmadığını, bu durumun ticareti etkilememesi gerektiğini ifade etti" açıklamasında bulundu.



"ORADAN GETİRECEĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN HASTA OLMADIĞINI HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Bakan Koca, THY'nin 9 Şubat'a kadar Çin uçuşlarını durdurduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Bırakmamaya da kararlıyız. Hastalığın merkezi olan Çin'in Wuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Biz hastalığın kol gezdiği bir şehirde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız. Gerekli diplomatik girişimlerin tamamlanması halinde izinler alındı ama hazırlık süreçleri devam ettiği için biraz uzadı. TSK'ya ait A-400 M tipi kargo uçağını ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz. Uçakta gerekli tıbbi donanım mevcut. Oradan getireceğimiz vatandaşlarımızın hasta olmadığını hatırlatmak istiyorum. Maske gibi gerekli korunma tedbirlerini alarak bu dönemde taşıma sürecini hassasiyet sağlamış olacağız. Uçakta 2 enfeksiyon hastalıkları doktoru da hemşire ve diğer sağlık personeli ekibiyle birlikte hazır halde bulunacak. Korucuyu kıyafet, malzeme, tıbbi cihaz ve malzemeler uçağa yüklendi. TİKA tarafından ve bakanlık olarak Çin'e gönderilen tıbbi malzeme yardımı da bu uçağımızla ulaştırmış olacağız.Bin biyolojik tehlike tulumu, 100 bine yakın maske medikal koruyucu gözlük gibi malzemelerde uçağı yüklenmiş oldu. Kendi vatandaşlarımıza ilaveten dost ve kardeş ülkelerden gelen taleple onların vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Toplamda 34 Türk, 7 Azeri, 7 gürcü ve 1 Arnavut vatandaşı sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Vatandaşların hiçbirisinde herhangi bir hastalık belirtisi yok. En uç ihtimalleri de düşünerek yolcuları özel izolasyonlar ile getiriyoruz. Her yolcu için gerekli tedbiri yapacak yol boyunca tahliye prosedürlerimiz sıkı şekilde uygulanacak. Uçak indiğinde ekiplerimiz dahil olmak zere 14 gün gözlem altında tutulacak. En ufak bir ihtimal bile elimine edilerek bu süreçte kimsenin şüphesi ve endişesi olmayacak şekilde tedbirleri aldığımızı ifade etmek istiyorum. Bu vatandaşlarımızı ve diğer vatandaşları ayrı şu an kullanılmayan ve şehir hastanesiyle birlikte taşınan kullanılmayan bir hastaneyi bu süreçte tekrar kullanır hale getirdik. Hazır hale getirdik ve hastane daha sonra hasta takibi için tekrar kullanılmayacak bir hastanemiz. Herhangi bir hastamızla da teması olabilecek bir binada olmayacak. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde hazır bir hastaneye taşınan vaka olmadığının altını çizelim. Birkaç kez daha çok belli bölgede ayrılarak bu takibi yaptığını biliyoruz. Vatandaşla hastamızla teması olmayacak bir ortamı tercih ettik. 14 gün boyunca bu süreçte karantinaya alınacağını bütün tedbirleri bilim kurulunun önerileri doğrultusunda devreye sokacağımızı ifade etmek istiyoruz. Endişeye kapılmamasını olayı ciddiyetle yaklaştığımızı ifade etmek istiyoruz."

İtalya'da bir geminin karantinaya alınması durumunun olduğunu hatırlatan Koca, "Bu durumla ilgili yapılan tetkiklerde yolcularda herhangi bir vakaya rastlanmadığı bilgisi de ilan edildi. Ama Biz Çin limanlarından Türkiye'ye gelen bugüne kadar yolcu gemisi bulunmuyor. Yük gemilleri oluyor. Tüm gemilerin tabi olduğu sıkı tetkiklerden geçirerek gerekli tedbirleri aldığımızı bildirmek istiyorum. Ayrıca limanlarımızda 33 sağlık denetleme merkezimizde görev yapmakta" dedi.



"NUMUNE ALDIĞIMIZ HASTA SAYISI FAZLA"

Adana'da gözetim altında bulunan iki vakanın sonuçlarının da negatif çıktığını aktaran Koca, "Bu süreçte vaka sayısı 70 oldu. Bu dönemde herhangi pozitif çıkan koronavirüs çıkan vaka olmadı. Neden çıkmadı sorulabilir. Biz ilk günden itibaren 20 gün önceden denetimleri sıkı olarak uyguladık. Çin'den gelen biriyle teması olan kişiyi en ufak bir hastalık belirtisi olduğunda düşünmeden gözetim alına alıp numuneleri aldık. Numune aldığımız hasta sayısı fazla bu hassasiyetle yaklaştığımız için. Bu nedenle hepsi negatif çıktı" diye konuştu.





"DSÖ TERMAL KAMERA TEDBİRLERİNİ ŞİMDİ ÖNERİYOR, BİZ 20 GÜN ÖNCE UYGULAMAYA BAŞLADIK"

Kuluçka döneminin termal kamerada anlaşılıp anlaşılmadığına ilişkin soruya yanıt veren Koca, "Başka bir yöntemi dünyada da yok. Biz bu tedbirleri bilim kurulumuz sıkı bir araya gelerek kendi aralarında bu konuyu gündem alınması gereken tedbirleri uygulanan yaklaşımları anlık takip diyoruz. Bu anlamda dünyada uygulayanı Türkiye'de uygulanmayan bir yaklaşım tarzı olmadığı gibi DSÖ Türkiye için alınması gereken tedbirleri önermediği bir dönemde. 20 gün önce bu tedbirlere yine bilim kurulumuzun hassasiyetle yaklaşmamızla uygulamaya başladık. Birçok ülkenini termal kamera, karantina odalarında takip numuneleri erken dönemde alıp sonuçlarını ortaya çıkarmak anlamında uygulanmadığı dönemde bir tedbirleri almaya başladı. DSÖ termal kamera tedbirlerini şimdi öneriyor biz 20 gün önce uygulamaya başladık. Burada demin de ifade ettim; özellikle Çin'den gelen yada oradan gelen biriyle teması halinde en ufak halsizlik dahil ateş olması gerekmiyor, karın arısı ishal gibi bulgular olmasıyla bile biz gözetim altına aldık. O nedenle 70 vaka oldu Bunu nasıl uyguladık. Yine bilim kurulunun ortaya koyduğu tedbirleri bir rehber haline getirdik. Bu rehberle hastalığın tanısı ve tedavisi devamındaki yaklaşımı belirtmek ve bu çerçeveyi net ifade etme üzere bütün sağlık kuruluşlarımıza bildirdik. Bu anlamda eksik değil fazla yapılan bir yaklaşım" dedi.



"ŞU ANDA BU TAKİBİN AĞIR BİR TAKİP OLMADIĞINI BİR MEVSİMSEL GRİP OLARAK GÖRÜLDÜĞÜNÜ İFADE ETMEK İSTERİM"

İstanbul'da 6 yaşındaki Çinli bir çocuğa koronavirüs teşhisi konulduğu iddialarına ilişkin Koca, "Vakanın gelişi doğru. Birtakım belirtilerle gelen bir hasta. Numuneler alındı gönderildi laboratuvara. Önümüzdeki 8-10 saatte sonuç çıkarabilir. Mevsimsel grip olarak doktor arkadaşların düşün düğünü belirtmek istiyorum. Bu sonuç çıkmadığı için bu dönemde gözetim altında tutulduğunu ama hastanın kliniğinin ciddi olmadığını bir solunum sıkıntısı olmadığını yüksek ateşli tablonun sürmediğini ve klinik tablonun giderek ağırlamadığını söyleyebilirim. Bu dönemde klinik takibin önemli olduğunu hastalığı zatürre ve solunum yetmezliği ile giderek hızla ilerleme gösterebildiğini bu klinik takibin de özellikle yakın takiple önemle hassasiyetle takip edildiğinden emin olalım. Şu anda bu takibin ağır bir takip olmadığını bir mevsimsel grip olarak görüldüğünü ifade etmek isterim. Sonuç çıkınca şeffaf bir şekilde açıklamaları yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.