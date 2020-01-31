Son dakika haberi: Corona virüs tedavisi için flaş gelişme! Kritik tarih belli oldu... Coronavirüs nasıl bulaşır, korunma yolları neler?

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kontrol edilemeden yayılan coronavirüs salgını hakkında dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar tarafından uyarılar peş peşe gelirken, ülkeler de acil durum ilan etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildi. Corona virüsü son durum yakından takip edilirken, salgının Çin'in dışında birçok kıtaya ve ülkeye sıçradığı tespit edildi. Bugün Rusya ve İngiltere'de de koronavirüsü tespit edildi.

CORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN KRİTİK TARİH! SON DURUM NE?

Binlerce kişiyi etkileyen bu salgının tedavisi merak edilirken, flaş bir gelişme yaşandı. Coronavirüs tedavisi kapsamında aşı tarihi verildi! Haberimizden, son dakika gelişmelerini takip edebilir, corona virüs belirtileri ve tedavisi gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

İşte, son durum;