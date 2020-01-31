Suriyeli Mahmud’un ailesi evsiz kaldı

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Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından iki kişiyi çıkararak gönülleri fetheden üniversite öğrencisi Suriyeli Mahmud el Osman'ın ailesi evini bırakıp Türkiye sınırına göç etti. Beşar Esad ve Rusya'nın yoğun hava saldırısı düzenlediği Suriye'nin İdlib kentinden kaçan Osman ailesi, Türkiye sınırına yakın Sermada ilçesine sığındı. Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Mahmud'un annesi İsam el Osman, "Yoğun hava saldırıları sonucu çocukları düşünerek İdlib'in güneyinden göç ettik. Torunlarım her uçak sesini duyduklarında saklanacak yer arıyor" dedi. Türkiye'de eğitim hayatını sürdürdüğü için uzun süredir oğlu Mahmud'u göremediğini belirten anne İsam el Osman, 'Mahmud, herkesin yapması gereken insani görevini yerine getirdi. Türkiye nasıl ki bize destek olduysa, Suriyelilerin de Türk halkının yanında durması gerekir' dedi.