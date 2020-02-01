Başkan Kartoğlu’na İsrail’de sorgu zulmü

Ailesiyle birlikte İsrail'in ilhak etmek istediği Kudüs'ü ziyaret eden ve sosyal medyadan "Müslümanlar, Kudüs'e gelip İsrail'e Mescid-i Aksa'nın arkasında bütün ümmetin olduğunu göstermelidir" paylaşımında bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na İsrail güvenlik güçleri dönüş yolunda sorgu zulmü yaşattı. İsrail'in Tel Aviv kentinden saat 18.00'de İstanbul'a hareket etmek üzere olan THY uçağına kalkıştan hemen önce giren İsraillli güvenlik görevlileri, Başkan Kartoğlu, eşi, kızı ve oğlunu indirdi. İsrail güvenlik görevlileri, yeşil pasaportları olmasına rağmen Kartoğlu'nu ailesiyle birlikte özel bir odaya götürerek 4 saat boyunca herhangi bir neden göstermeden sorguladı. Kartoğlu ailesiyle birlikte 4 Türk ve 1 Romanya vatandaşının da uçaktan indirilerek sorgulandığı ileri sürüldü. Kartoğlu ailesi ile diğer 5 kişi serbest kaldıktan sonra apronda 4.5 saat bekletilen uçakla İstanbul'a geldi. Başkan Yasin Kartoğlu, dün Twitter hesabından Kudüs'te çektiği bir videosunu "Kudüs, Filistinlilerin değil, tüm Müslümanlarındır. İşte bu yüzden Müslümanlar Kudüs'e gelip İsrail'e Mescid-i Aksa'nın arkasında bütün ümmetin olduğunu göstermelidir. Kudüs'ten herkese yürek dolusu selam olsun. Bu vesileyle Cuma günümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum..." notuyla paylaşmıştı.

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