Çölde çekilen fotoğraf büyüledi

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ABD'li sanatçı Joshua Cripps'in çektiği fotoğraf görenleri hayran bıraktı. Orta Doğu'da bulunan fotoğrafçı, Aralık 2019'da bölgede güneş tutulması olacağını öğrendi. Cripps, o muhteşem anı ölümsüzleştirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yola çıktı. Tüm hazırlıklarını yapan fotoğrafçı, Liva Çölü'nün ortasında saatlerce güneşin istediği açıya gelmesini bekledi. Stratejik planlamalar yapan Cripps, bölgeyi temsil eden bir kum tepesi üstünde devesiyle yürüyen bir adamın güneşle çerçevelenmiş anını fotoğraflamayı başardı. DIŞ HABERLER