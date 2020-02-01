İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrıldı

BUGÜN NELER OLDU

yıl, 3 başbakan ve 2 seçimden sonra İngiltere dün yerel saatle 23.00'te Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldı. İngiliz parlamenterler de dün Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) binasından çıkışlarını yaptı. AP'de 73 İngiliz vekil bulunuyordu. Brexit'le birlikte bu boşalacak sandalyelerin 27'si diğer üye ülkeler arasında paylaşılacak, kalan 46 sandalye gelecekte üye olacak ülkeler için saklı tutulacak. İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Bundan sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, AB Zirvesi'ne özel olarak davet edilmesi gerekecek. Dışişleri'nden yapılan açıklamada Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin, Brexit sürecinden etkilenmeden devam edeceği bildirildi.