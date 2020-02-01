Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Allavi'ye verdi

Allavi, Cumhurbaşkanının, yeni hükümeti kurması için verdiği görevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyurdu.

Açıklamasında göstericilere de seslenen Allavi, şunları kaydetti:

"Göstericileri öldürenler cezalandırılana, yolsuzlukla mücadelede başarıya ulaşana, ekonomiyi düzeltene ve erken seçimi yapana kadar protestolarınızı sürdürün. Eğer siyasi gruplar, kabine için adaylarını dayatırlarsa bu görevden vazgeçeceğim ve bunu çıkıp açıkça sizinle paylaşacağım. Vatan için sokağa çıktınız, eğer taleplerinizi yerine getirmezsem bu görevi hak etmiyorum demektir."

Cumhurbaşkanından görevi alan Allavi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Allavi'nin, İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Sairun Koalisyonu tarafından desteklendiği ifade ediliyor.

- MUHAMMED TEVFİK ALLAVİ KİMDİR?

Bağdat doğumlu Iraklı siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi, 2003'ten sonra milletvekili seçilmişti. Allavi ayrıca eski Başbakan Nuri el-Maliki hükümetinde iki dönem İletişim Bakanlığı yapmıştı.

Allavi, genç yaşta üyesi olduğu Şii İslami Dava Partisi'nden daha sonra ayrılmıştı. Laik devlet yönetimi anlayışına sahip olduğu bilinen Allavi, 2003 sonrası seçimlere İyad Allavi liderliğindeki koalisyonla katılarak, milletvekili seçilmişti.