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'den 'ye hava saldırısı

ordusuna bağlı savaş uçakları Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları bombaladı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.2.2020 02:55 ABONE OL
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları vurdu.

Hava saldırısına ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'ne bağlı hedeflerin vurulduğu, hava saldırısının cumartesi günü Gazze tarafından İsrail tarafına fırlatılan roketler sebebiyle düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, vurulan noktaların askeri operasyon odası olarak kullanılan Hamas'ın askeri kanadına ait yapılar olduğu belirtildi.

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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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