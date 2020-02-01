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’den küstah hareket! Başkanını eşi ve çocukları ile birlikte 5 saat alıkoydu

Başkanı , cuma akşamı Kudüs’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İstanbul’a dönmek üzere ’deki Ben Gurion Havalimanı’nda bulunduğu sırada yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşi ve çocukları ile birlikte hukuksuz bir şekilde 5 saat alıkonulduğunu açıkladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.2.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 15:28 ABONE OL
İsrail’den küstah hareket! Başakşehir Belediye Başkanını eşi ve çocukları ile birlikte 5 saat alıkoydu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, cuma akşamı Kudüs'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İstanbul'a dönmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunduğu sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşi ve çocukları ile birlikte hukuksuz bir şekilde 5 saat alıkonulduğunu açıkladı.

YAKLAŞIK 5 SAAT ALIKONULDU

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "31 Ocak 2020 Cuma akşamı Kudüs'e gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz sonrası İstanbul'a dönmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunduğum sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşim ve çocuklarımla birlikte alıkoyulduk. Yaklaşık 5 saat süren alıkoyma işlemi sırasında yetkiler tarafından şahsıma herhangi bir açıklama yapılmamış, sorularımıza ise cevap verilmemiştir. Yetkililerin işlemleri bitirmesinin ardından nihayet gece 01.50 sularında İstanbul'a dönebildik. Tamamen hukuksuz olduğuna inandığım bu keyfi alıkoyma işleminde beni en çok üzen ise çocuklarımın durumdan tedirgin olmasıydı. Çocuklarıma Kudüs bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette İsrail makamlarınca bana, aileme ve diğer vatandaşlarımıza uygulanan hukuk dışı yaklaşımı kınıyorum".

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