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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Vuhan'daki Türkler tahliye edildi'

'in Wuhan kentinde salgını nedeniyle mahsur kalan 34 Türk'ü 'ye getirecek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Koca Yusuf isimli uçak şehre ulaştı. yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 07:30 ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Vuhan'daki Türkler tahliye edildi'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre; Türk ve dost ülke vatandaşlarını sağlık bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı.

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." ifadelerini kullandı.

EŞYALAR YÜKLENMEYE BAŞLANDI

MSB'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin'in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı." ifadelerine yer verildi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

MSB: Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Vuhan'daki Türkler tahliye edildi'
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