Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Vuhan'daki Türkler tahliye edildi'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre; Türk ve dost ülke vatandaşlarını sağlık bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı.

Türk ve dost ülke vatandaşlarını @saglikbakanligi personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı. pic.twitter.com/WCebxx2r7n — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2020

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." ifadelerini kullandı.

Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin'in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı. pic.twitter.com/0YZ0jh6yNu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020

EŞYALAR YÜKLENMEYE BAŞLANDI

MSB'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin'in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı." ifadelerine yer verildi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

MSB: Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı.