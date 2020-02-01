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rejimi güçleri yaşlı adamı katletti

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Şam rejimi güçleri yaşlı adamı katletti
Beşar Esad rejimi güçleri, üç gün önce ele geçirdiği İdlib'in Maaratünnuman ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan yaşlı bir sivili vahşice katletti. Rejim unsurları, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan Ahmet Caffal isimli kimsesiz yaşlı adamı öldürdü ve cansız bedeninin üzerine basarak fotoğraf çektirdi. Fotoğrafta, Caffal'ın sokak ortasında öldürüldüğü ve rejim güçlerinin de cesedin yanında gülerek poz verdiği görüldü. Maaratünnuman'ın ele geçirilmeden birkaç gün önce kaydedildiği anlaşılan ve Anadolu Ajansı'nın ulaştığı görüntülerde Caffal'ın dua ettiği görüldü.
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Şam rejimi güçleri yaşlı adamı katletti
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