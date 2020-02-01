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Corona virüsünden ölenlerin sayısı yükseliyor; şimdiye kadar 22 farklı ülkede görüldü! Virüsten korunmak için...

Tüm dünyayı teyakkuza geçiren hakkında haberleri geliyor. olarak ifade edilen yeni tip koronavirüsü şimdiye dek 22 farklı ülkeye yayıldı. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan başta Çin olmak üzere tüm dünyanın kabusu olan corona virüsünden ölenlerin sayısı 259'a yükseldi. Ölen kişilerin dışında virüsün enfekte olduğu kişi sayısı da dünyada 11.374 olarak ifade edildi. Resmi rakamların dışında Çin'de yaşayan insanların iddialarına göre ise ölü sayısı çok daha fazla, ülkede toplu taşıma yasaklandı ortaya çıkan yeni videolarda yol ortasında hayatını kaybeden kişiler görülüyor. Koronavirüsün bulaştığı ülkeler arasında Tayland, Japonya, Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Tayvan, Almanya, Kanada, ABD, Rusya, İtalya, Finlandiya, Macaristan ve Fransa gibi ülkeler de var. Türkiye'de ise corona virüsüne rastlanmadı, Wuhan kentinde mahsur kalan Türk vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen uçakla Türkiye'ye getirildi. Corona virüsü hakkındaki son dakika detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 10:59 ABONE OL
SON DAKİKA Corona virüsünden ölenlerin sayısı yükseliyor; Koronavirüs şimdiye kadar 22 farklı ülkede görüldü! Virüsten korunmak için...

Yeni tip koronavirüsün yayılma hızı ve etkisini hemen göstermesi gibi bileşenler Çin'de ve çevre ülkelerde ölümlerin artmasına neden oluyor. Çin resmi kaynaklarına göre ölü sayısı 259'a ulaştı. Özellikle Hubei şehrinde ölenlerin sayısı çok fazla. Dünya Sağlık Örgütü, virüsle mücadele için kırmızı alarm verildiğini açıkladı. ABD ve Rusya gibi ülkelere de yayılan yüzünden Avrupa ülkeleri de teyakkuza geçti. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılan 7 yaşındaki Çinli bir çocuğun corona virüsü taşıdığı iddiaları üzerine dekan Prof. Dr. Tufan Tükek açıklamalarda bulundu! Çocuğun hastalığının corona virüsü ile ilgisi olmadığı 7 yaşındaki çocukta İnfluenza B tespit edildiği ifade edildi.

nasıl bulaşır, virüse karşı hangi tedbirler alınmalı? Bu sorulara milyonlarca insan cevap arıyor, A Haber'e konuşan Dr. Buğra Buyrukçu bu virüslerin genellikle toplu taşıma araçlarında, havaalanlarında ve otobüs garlarında bulaştığını belirtti.

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SON DAKİKA Corona virüsünden ölenlerin sayısı yükseliyor; Koronavirüs şimdiye kadar 22 farklı ülkede görüldü! Virüsten korunmak için...
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