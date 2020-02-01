SON DAKİKA Corona virüsünden ölenlerin sayısı yükseliyor; Koronavirüs şimdiye kadar 22 farklı ülkede görüldü! Virüsten korunmak için...

Yeni tip koronavirüsün yayılma hızı ve etkisini hemen göstermesi gibi bileşenler Çin'de ve çevre ülkelerde ölümlerin artmasına neden oluyor. Çin resmi kaynaklarına göre ölü sayısı 259'a ulaştı. Özellikle Hubei şehrinde ölenlerin sayısı çok fazla. Dünya Sağlık Örgütü, virüsle mücadele için kırmızı alarm verildiğini açıkladı. ABD ve Rusya gibi ülkelere de yayılan corona virüsü yüzünden Avrupa ülkeleri de teyakkuza geçti. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılan 7 yaşındaki Çinli bir çocuğun corona virüsü taşıdığı iddiaları üzerine dekan Prof. Dr. Tufan Tükek açıklamalarda bulundu! Çocuğun hastalığının corona virüsü ile ilgisi olmadığı 7 yaşındaki çocukta İnfluenza B tespit edildiği ifade edildi.

Korona virüsü nasıl bulaşır, virüse karşı hangi tedbirler alınmalı? Bu sorulara milyonlarca insan cevap arıyor, A Haber'e konuşan Dr. Buğra Buyrukçu bu virüslerin genellikle toplu taşıma araçlarında, havaalanlarında ve otobüs garlarında bulaştığını belirtti.