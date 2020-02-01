SON DAKİKA HABERİ: DSÖ'den corona virüsü hakkında kritik açıklama geldi! "Koronavirüsün etki alanı çok büyük panzehirimiz..."

Uluslararası acil durum alarmı verilirken Dünya Sağlık Örgütü (2019-nCoV) corona virüsünün etki alanlarını da açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son dakika haberine göre yeni tip koronavirüsün kişiden kişiye bulaştığı ifade edildi. Dünyayı kasıp kavuran bu virüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan Chicago'ya gelen bir kadının virüsü eşine de bulaştırdığı ortaya çıktı. ABD'de Arizona, Washington ve Güney California eyalerlerinde virüse rastlandı. Hem ABD hem de İspanya, Portekiz, Fransa, Hırvatistan, Macaristan, İngiltere ve Türkiye gibi Avrupa ülkeleri Çin'de yaşayan vatandaşlarını oradan çıkarmak için özel uçaklar hazırlattı. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum koduyla harekete geçmesinin ardından bazı Avrupa ülkeleri Çin vizelerini de iptal etti. Rusya ise Çin sınırını kapatma kararı aldı; corona virüsü son dakika bilgileri haberimizde!