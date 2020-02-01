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HABERİ: DSÖ'den hakkında kritik açıklama geldi! "Koronavirüsün etki alanı çok büyük panzehirimiz..."

Uluslararası ajanslar tarafından olarak geçilen habere göre; 'nden hamlesi geldi! 23 Ocak'ta toplanan ve acil durum ilan etmek için henüz erken olduğunu ifade eden Dünya Sağlık Örgütü, bu konuda hata yaptığını kabul etti ve dün gece acil durum ilan etti! yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Resmi verilere göre ölü sayısının 170 olduğu belirtilirken Çin'de yaşayanların sosyal medyada yer verdikleri iddialarda ölü sayısının çok daha fazla olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Türk Hava Yolları da coronavirüs nedeniyle Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou şehirlerindeki seferleri 9 Şubat'a kadar durdurdu! Virüsün yayılma hızı SARS virüsünü de geçti ve ABD ile Avrupa ülkelerini de etkiledi. DSÖ'nün Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan; 'hastalığın etki alanı çok büyük fakat panzehirimiz yok' ifadelerini kullandı! Son dakika bilgisine göre Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 43 can kaybı, 1982 yeni vaka tespit edildi...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 08:18 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: DSÖ'den corona virüsü hakkında kritik açıklama geldi! Koronavirüsün etki alanı çok büyük panzehirimiz...

Uluslararası acil durum alarmı verilirken (2019-nCoV) virüsünün etki alanlarını da açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberine göre yeni tip koronavirüsün kişiden kişiye bulaştığı ifade edildi. Dünyayı kasıp kavuran bu virüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan Chicago'ya gelen bir kadının virüsü eşine de bulaştırdığı ortaya çıktı. ABD'de Arizona, Washington ve Güney California eyalerlerinde virüse rastlandı. Hem ABD hem de İspanya, Portekiz, Fransa, Hırvatistan, Macaristan, İngiltere ve Türkiye gibi Avrupa ülkeleri Çin'de yaşayan vatandaşlarını oradan çıkarmak için özel uçaklar hazırlattı. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum koduyla harekete geçmesinin ardından bazı Avrupa ülkeleri Çin vizelerini de iptal etti. Rusya ise Çin sınırını kapatma kararı aldı; son dakika bilgileri haberimizde!

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SON DAKİKA HABERİ: DSÖ'den corona virüsü hakkında kritik açıklama geldi! "Koronavirüsün etki alanı çok büyük panzehirimiz..."
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