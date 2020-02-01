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Son dakika haberi: ’ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! İşte detaylar…

Amerikan Basketbol Ligi ()’in ve ’ın gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncuları arasında bulunan ’ın geçtiğimiz günlerde yaşadığı helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmesinin ardından konuya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önceki günlerde helikopterde bulunması gereken bir cihazın olmadığının ortaya çıkmasının ardından tekrar helikoptere ilişkin flaş bir gelişme yaşanıyor. Ortaya çıkan o detay çok konuşulacak türden. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 2.2.2020 01:13 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 01:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! İşte detaylar…

Basketbol camiasının en yetenekli oyuncularından yıldız basketbolcu 'ın yaşadığı feci helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna il birlikte yaşamını yitirmesinin ardından konuya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kazanın meydana geldiği bölgedeki helikopter enkazında uzmanlar tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda hazırlanılan kaza kırım raporunda helikopterlerde yer almasının önemli olduğu bir cihazın eksik olduğunun anlaşılmasının ardından, o helikoptere ilişkin flaş bir gelişme daha yaşandı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

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Son dakika haberi: Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! İşte detaylar…
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