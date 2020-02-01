Son dakika haberi: Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! İşte detaylar…

Basketbol camiasının en yetenekli oyuncularından yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın yaşadığı feci helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna il birlikte yaşamını yitirmesinin ardından konuya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kazanın meydana geldiği bölgedeki helikopter enkazında uzmanlar tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda hazırlanılan kaza kırım raporunda helikopterlerde yer almasının önemli olduğu bir cihazın eksik olduğunun anlaşılmasının ardından, o helikoptere ilişkin flaş bir gelişme daha yaşandı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…