Timsaha yardım edene para ödülü

BUGÜN NELER OLDU

ENDONEZYA'DA yıllardır boynundaki lastikle yaşayan timsaha yardım edecek kişiye para ödülü verilecek. 2016'da Palu kentindeki bir nehirde yaşayan hayvanın boynunda bir motosiklet lastiği olduğu fark edildi. Yetkililer, tüm çabalara rağmen timsahın boynundaki lastiği çıkaramadı. Yıllardır boynunu saran lastiğin timsahın solunum sorunu yaşamasına neden olduğu gözlendi. Timsahı bu ızdıraplı durumdan kurtarmak için profesyonel gönüllülere yardım çağrısı yapıldı. 4 metre uzunluğundaki timsahı kurtaracak gönüllüyü cesaretlendirmek için ise para ödülü koyuldu. Ne kadar ödül verileceği açıklanmazken, sadece profesyonellere çağrı yapıldığı vurgulandı. DIŞ HABERLER