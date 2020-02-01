Trump’ın duvarını rüzgâr yıktı

Şiddetli rüzgârlar, ABDMeksika sınır duvarını yıktı... ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli olduğunu düşündüğü sınır duvarının yeni inşa edilen bölümü saatteki hızı yaklaşık 63 km'den az olan rüzgârlara dayanamayarak Meksika tarafına yıkıldı. Kaliforniya'nın Calexico kasabası sınırında bulunan yaklaşık 9.1 metre yüksekliğindeki çelik paneller çarşamba günü Mexicali şehrindeki ağaçların üzerine devrildi. LA Times'a konuşan ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) temsilcisi Carlos Pitones, "Neyse ki, Meksikalı yetkililer çabuk müdahale ederek trafiği yakınlardaki bir caddeye yönlendirebildi" dedi. ABD-Meksika sınır duvarı inşası Trump'ın temel seçim vaatleri arasında yer alıyor, ancak kasımda Trump yönetimi toplamda sadece 125 km duvar inşa edildiğini ve tamamının mevcut veya kırık bariyerlerin onarımından ibaret olduğunu kabul etmek durumunda kalmıştı.Trump duvarın "tırmanılamaz" olduğunu öne sürerken, internette yayılan görüntülerde birçok kişinin maliyetli bariyerlerin mevcut kısımlarına ve gerçek boyutlardaki kopyalarına rahatlıkla tırmandığı görülmüştü. ABD Başkanı, kaçakçıların ev tipi günlük elektrikli aletlerle duvarı delmeyi başardığına yönelik haberlere dair bilgisi olmadığını iddia etmiş, "Duymadım. Çok güçlü bir duvarımız var" demişti. Seçimlerdeki başarı şansını yükseltmek isteyen Trump, 2021'e kadar yaklaşık 724 km duvar örüleceğini taahhüt etmişti.

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