Can kaybı 259’a ulaştı

Çin'de ülke genelinde etkisini giderek artıran koronavirüs salgınında can kaybı 259'a çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili salgın nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi. Ayrıca koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478'e ulaştı. Virüse yakalanma vakası Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 13'e, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7'ye yükseldi.NHC koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vakasının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi. Can kaybı vakalarının büyük çoğunluğu salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşti. Ülke genelinde 259 can kaybı yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı.Bununla birlikte 2019-nCoV'nin yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang'da 599, Guangdong'da 520, Hınan'da 422, Hunan'da 332, Anhui'de 297, Ciangşi'de 286, Sıçuan'da 207, Şandong ve Ciangsu'da 202'ye yükseldi.Başkent Pekin'de 139'a ulaşan vaka sayısı, Şanghay'da 153, Tiencin'de 34 ve Çongçing'de 238'e çıktı. Çin dışında ise Tayland'da 19, Japonya'da 15, Singapur'da 13, Güney Kore'de 11, Avustralya'da 9 Malezya'da 8, Almanya'da 7, Fransa ve ABD'de 6'şar, Vietnam'da 5, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4, Kanada'da 3, İngiltere, Rusya ve İtalya'da 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer vaka görüldü.Çinli bilim insanları, geleneksel Çin tıbbından Shuanghuanglian Koufuye adlı ilacın yeni tip koronavirüsü durdurabildiğini ortaya çıkardı.Xinhua haber ajansının aktardığına göre, Çin Bilimler Akademisi Şanghay Farmakoloji Enstitüsü ve Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden bilim insanları, 'Shuanghuanglian Koufuye' adlı ilacın yeni tip koronavirüse iyi geldiğini tespit etti. İlaç 'Lonicera japonica', 'Scutellaria baicalensis' ve 'Forsythia suspensa' adlı bitkilerden yapılıyor. Geleneksel Çin tıbbında, bu üç bitkinin ateşi gidermeye, vücudu toksinlerden arındırmaya, insanın içini ve dışını temizlemeye yardımcı olduğuna inanılıyor. İlaç için klinik denemelerinin devam ettiği ifade edildi.

