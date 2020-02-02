Corona virüsü tahliyesi için Avustralya hükumeti vatandaşlarından 1000 dolar istedi!

Corona virüsü Çin'de ve dünyada hızla yayılırken, bazı ülkeler de önlem olarak vatandaşlarını Çin'den tahliye ediyor. Türkiye ve ABD, ilk tahliye işlemini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti, Koca Yusuf askeri nakliye uçağı ile gerçekleştirdiği tahliye operasyonunu başarıyla tamamladı ve 48 kişi, Sağlık Bakanlığı gözetimi altında Türkiye'ye getirdi. Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda gerçekleşen operasyon sonrasında, ülkeye gelen 48 kişide corona virüsüne rastlanmadı. Vatandaşlarını Çin'den tahliye edeceğini açıklayan Avustralya ise skandal bir teklifi tartışıyor. Tahliye işlemleri için hazırlıklar sürerken, Avustralyalı bürokratlar hükumete tepki çeken bir teklif sundu. Avustralya ve dünya basınında yer alan haberlere göre Çin'den tahliye olmak isteyen Avustralya vatandaşlarından bin dolar tahliye ücreti alınması teklif edildi.

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Gelen tepkilerin ardından Hazine Bakanı Frydenberg, Dışişleri'nden yapılan "tahliye ücreti" açıklamalarını yalanlayarak, tahliye için para almayacaklarını söyledi. Hazine Bakanı Frydenberg'in hemen ardından İçişleri Bakanı Dutton da bir açıklama yaptı ve vatandaşların ticari uçuşla gelmek yerine Avustralya hükumetine bin dolar ödemesinin daha karlı olduğunu söyledi.

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Bu sabah bir televizyon kanalına röportaj veren İçişleri Bakanı Peter Dutton, Avustralya halkına, Çin ile ilgili seyahat tavsiyelerinde bulundu. Dutton, verdiği röportajda Avustralya kamuoyunda tepki çeken bir açıklamada bulundu. Tahliye uçuşlarının hükumete ek maliyetler getirdiği ve bu 1000 doları ödeminin "sağduyu" olduğunu ve çoğu insanın Çin'den Avustralya'ya gelmek için bu paradan daha fazla ödemesi gerektiğini söyledi.

DUTTON'DAN 1 SAAT ÖNCE HAZİNE BAKANI: "VATANDAŞLARDAN PARA ALMAYACAĞIZ"

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg, hükumetin son günlerde Bakanlar ve Dışişleri Bakanlığı (DFAT) tarafından yapılan açıklamalara aykırı olarak Çin'deki vatandaşları tahliye etmek için gerçekleştirilecek olan Qantas uçuşlarının ücretini vatandaşlardan almayacaklarını söyledi. ABC'nin Insider programında, "Vatandaşlardan para almayacağız. Aslında aldığımız tavsiyenin yanlış olduğu çok açık" dedi. Avustralya Hazine Bakanı Frydenberg, Dışişleri'nin önceki uluslararası tahliyelerde kullanılan "ticari düzenlemeler" hakkında yanlış bilgi verdiğini söyleyerek karışıklıktan Dışişleri Bakanlığı'nı sorumlu tuttu. Frydenberg, "Dışişleri Bakanlığı, özellikle Arap Baharı sırasında insanların Kahire'den tahliyesi ile ilgili düzenlemeler hakkında yanlış bilgi verdi. Biz tahliye için para almayacağız. Bu insanlar hiçbir masraf ödemeden Avustralya'ya gelebilecekler "dedi.

"DİĞER HÜKUMETLER DE AYNISINI YAPMIŞTI"

Avustralyalı bir hükumet yetkilisi, Avustralya'da önceki hükumetlerin de tahliye işlemlerinden para aldığını savunarak, "2006'da Lübnan'dan ve 2011 yılında da Mısır'dan Avustralya vatandaşlarının hava yolu ile tahliyesinde belli miktarda ödeme alındı" dedi.