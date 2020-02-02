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Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'den "" açıklaması

as Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Müslümanların, 'in başkentinin dışına taşınmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Osmani, genel sekreterliğini yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Fes kentindeki bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Müslümanlar 'dan vazgeçmeyecek." dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.2.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 21:21 ABONE OL
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'den Mescid-i Aksa açıklaması

Tam egemenliğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka seçenek olmadığını belirten Osmani, konuşmasında ayrıca "Müslümanlar, Filistin'in başkentinin Kudüs dışında bir yere taşınmasını kabul etmeyecek." ifadesini kullandı.

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TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

“TARİHE KUDÜS’Ü SATAN OLARAK GEÇMEYECEĞİM”

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Tek taraflı sözde plan ayrıca, Filistin devletinin başkentinin, mevcut güvenlik duvarının (Ayrım Duvarı) doğu ve kuzeyinde kalan Filistin'e ait bölgelerde (Kefr Akab, Şuafat'ın doğusu ve Ebu Dis bölgeleri) olmasını öngörüyor.

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Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'den "Mescid-i Aksa" açıklaması
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