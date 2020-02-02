İdlib bombardımanı Türk halkının Rusya imajını zedeledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki bölgesel konulardaki işbirliği kapsamında kurulan diplomatik mekanizma sayesinde iki ülke ilişkileri son yıllarda zirve noktasına ulaştı. Özellikle, Suriye'deki iç savaş ve S-400 hava savunma sistemi iki ülke arasında sık sık görüşülen konular arasında. Ancak 'Sociall' isimli bir şirketin anketine göre Rusya'nın Esad rejimi ile birlikte İdlib'i bombalaması sonrası Türk vatandaşları büyük hayal kırıklığı içinde. Türk vatandaşlarının gözündeki Rusya imajının araştırıldığı ankette katılımcıların yüzde 72'si İdlib bombardımanı sonrası Rusya ile ilgili düşüncelerinin negatife döndüğünü söylüyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması Türk vatandaşlarının yüzde ellisini olumlu etkiledi."Rusya'ya güveniyor musunuz?" sorusuna yanıt veren katılımcıların yüzde 16'sı 'Evet', yüzde 58'i 'hayır' cevabını verdi. Rusya'ya güvenilmemesinin nedeni sorulduğunda katılımcıların yüzde 49'u ülkenin Suriye'deki tutumunu, yüzde 28'i Esad ile birlikteliği, yüzde 16'sı İdlib'in bombalamasını gerekçe gösterdi. Libya'da paralı askerlerin desteklenmesi ise katılımcıların yüzde 66'sının Rusya imajını olumsuz etkiledi. Orta eğitim düzeyindeki katılımcılar, Libya'da milislerin desteklenmesine yüzde 47 ile en fazla olumsuz bakan grubu oluşturdu.Rusya ile uzun vadeli bir anlaşma yapılma ihtimaline katılımcıların yüzde 46'sı evet, yüzde 54'ü hayır yönünde oy kullandı. Bu soruya evet diyenlerin yüzde 51'i erkek, 36'sı kadın, yüzde 50'si 50 yaş ve üzeri, yüzde 48'i de yüksek eğitim düzeyinde bulunanlar oldu.

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