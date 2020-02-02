İngiltere’de yas ve sevinç bir arada

İngiltere önceki akşam yerel saatle 23:00'te, 1973'ten bu yana üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldı. Ülkenin AB'den ayrılması (Brexit) nedeniyle birçok yerde aynı anda karşılıklı kutlamalar ve protesto gösterileri düzenlendi. İngiliz basınında bundan sonra olacaklar sorgulandı. Brexit ile birlikte İngiltere ve AB arasında 11 ay sürecek geçiş süreci başladı. Taraflar bu süreçte, gelecekte nasıl bir ilişki kuracaklarına dair yoğun ve kapsamlı müzakerelerde bulunacak.

Daily Express "Yüksel ve parla" manşeti ile "Muhteşem yeni Britanya" vurgusu yaptı. Times haberi "AB'ye veda" manşetiyle verdi. Sun, "Savaşma, ayrıl" manşetini atarken, I gazetesi "Sırada ne var?" başlığını attı.

Guardian, "Hoşça kal' dediğimiz gün" manşetini attı. "Bir millet komşularına nasıl veda eder?" diye soran gazete, Brexit'in günün bazıları için "bağımsızlık günü", diğerleri içinse "ulusal bir yas" olduğunu belirtti.

Financial Times da "Britanya, nihayet AB bağlarını kesti" manşetiyle verdiği haberinde, Londra'nın fırtınalı üyeliğinin, İkinci Dünya Savaşı sonrası kıtanın entegrasyon sürecine eşi benzeri görülmemiş bir darbeyle sona erdiğini yazdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Brexit için "Son değil başlangıç" derken, İskoçya'daki gösterilerde ise bir kez daha Büyük Britanya'dan bağımsızlık sloganları atıldı.

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