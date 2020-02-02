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Rus savaş uçakları 'i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının kırsalındaki Atarib kasabasına düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.2.2020 13:22 ABONE OL
Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları Halep kırsalındaki kasaba ve köylere saldırmaya devam ediyor. Rus savaş uçaklarının Halep'in batısında bulunan Atarib kasabasına düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Savaş uçaklarının sivillerin kaldığı mahalleleri hedef aldığı öğrenilirken, saldırıda evlerin büyük hasar gördüğü açıklandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekibi enkaz altında kalanları kurtardı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

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Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
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