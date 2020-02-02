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'da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

'da bulunduğu bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Rusya Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan gece kulübünün çatısında gece saatlerinde çökme meydana geldi. Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu gece kulübünde, biriken karı taşımayan çatının çöktüğü ifade edildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.2.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 12:56 ABONE OL
Rusya'da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

Rusya'da 200 kişinin bulunduğu bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan gece kulübünün çatısında gece saatlerinde çökme meydana geldi. Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu gece kulübünde, biriken karı taşımayan çatının çöktüğü ifade edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 5 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gönderilen ekipler tarafından enkaz altından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 5 kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. Yaralıların hastanelerde tedavilerine devam edildiği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Rusya'da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
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