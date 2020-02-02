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'dan ABD'nin sözde planına tepki: kararları ihlal edildi

'ın 'i ve 'ü işgali legalleştiren planına tepkiler artıyor. da ABD'ye tepki gösteren ülkelerden oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin sözde barış planının bazı maddelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi () kararlarıyla uyuşmadığını belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.2.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 15:37 ABONE OL
Rusya'dan ABD'nin sözde planına tepki: BMGK kararları ihlal edildi

Peskov, Rossiya 1 televizyonunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

UYGULANABİLİR DEĞİL

BMGK'nin Filistin-İsrail meselesine ilişkin kararları olduğuna dikkati çeken Peskov, "Planın bazı maddeleri BMGK'nin kararlarıyla uyuşmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in ABD'nin sunduğu teklife tepki gösterdiğini vurgulayan Peskov, "Filistin'in ve Filistin'i destekleyen bazı Arap ülkelerinin tepkisini görüyoruz. Elbette bu, planın uygulanabilirliğini düşündürüyor." ifadelerini kullandı.

SÖZDE BARIŞ PLANI!

ABD Başkanı Trump, daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini belirten Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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Rusya'dan ABD'nin sözde planına tepki: BMGK kararları ihlal edildi
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