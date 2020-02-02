Son dakika: FETÖ'nün havacı 'Mahrem'leri deşifre edildi! Anahtar kelime: Boom!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada itirafçı olan sözde mahrem imam İ.Y, örgütte mahrem imamlar arasında gizli haberleşme için özel program kullanıldığını söyledi. İ.Y.'nin verdiği bilgiler FETÖ mücadelesinde daha önce aktarılmamış son dakika bilgilerini içeriyor.

"ETKİN PİŞMANLIK" İSTEDİ

Ankara Cumhuriyet Savcısı Uğur Fatih Pehlivan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan İ.Y, vatana hizmet için FETÖ'ye dair bildiklerini anlatacağını söyleyerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etti.