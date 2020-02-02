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Son dakika: 'nün havacı 'Mahrem'leri deşifre edildi! Anahtar kelime: Boom!

davalarında bir son dakika gelişmesi yaşandı. FETÖ itirafçısı sözde mahrem imam İ.Y: "İhsan' kod adını kullanan müdür, tüm imamların telefonlarını aldı ve içine iletişim amaçlı bir program yüklü şekilde geri verdi. Sonra herkes telefonunu açtı ve uygulamanın kurulumunu yaptı" dedi. İtirafçı imam verdiği son dakika bilgilerine şöyle devam etti: Bu program üzerinden gizlilik içinde irtibat kurulacağı söylendi. Turuncu renkli bir simgesi vardı. 'Boom' başlıklı bir özelliği vardı. Acil bir durumda bu özellik aktif edilince program, kendi kendini sistem üzerinden temizliyordu." dedi.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 11:53 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün havacı 'Mahrem'leri deşifre edildi! Anahtar kelime: Boom!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada itirafçı olan sözde mahrem imam İ.Y, örgütte mahrem imamlar arasında gizli haberleşme için özel program kullanıldığını söyledi. İ.Y.'nin verdiği bilgiler FETÖ mücadelesinde daha önce aktarılmamış son dakika bilgilerini içeriyor.

"ETKİN PİŞMANLIK" İSTEDİ

Ankara Cumhuriyet Savcısı Uğur Fatih Pehlivan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan İ.Y, vatana hizmet için FETÖ'ye dair bildiklerini anlatacağını söyleyerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etti.

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Son dakika: FETÖ'nün havacı 'Mahrem'leri deşifre edildi! Anahtar kelime: Boom!
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