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Haberi: ile ilgili korkutan iddia! koronavirüsün sorumlusu olarak…

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve korku saçmaya devam eden ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Çin Wuhan kentinde başlayan salgın, kontrol edilememiş ve kısa sürede yayılmıştı. ABD’nin en çok okunan gazetelerinden 300’ün üzerinde ölüm, 14 binin üzerinde enfekte olduğu hastalığın sorumlusunu paylaştı. Herkesi şoke eden bu flaş iddianın ardından Çin dışında corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren ilk hasta da açıklandı. Filipinler, tedavi altına alınan Çinli turistin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan, çeşitli ülkelerden Çin'e seyahat yasağı konusunda adımlar atılırken Çin'den Türkiye'ye teşekkür edildi. Peki, bu salgın daha ne kadar sürecek, mutasyona uğradı mı? Dünyayı sarsan koronavirüs salgını belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve korunma yolları neler? Coronavirüsü hakkında son dakika bilgileri ile tedavisi, belirtileri gibi birçok merak edilen başlık haberimizde. İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 2.2.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 11:48 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona Virüsü ile ilgili korkutan iddia! New York Times koronavirüsün sorumlusu olarak…

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kısa süre içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan nedeniyle 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, hastalığa yakalanan 14 binin üzerinde kişi olduğu tespit edilmişti. Dünyanın dört bir yanından uzmanlar konuyla ilgili uyarılarda bulunurken, kontrol edilemeyen bu hastalık nedeniyle Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti. Filipinler, tedavi altına alınan Çinli turistin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan, çeşitli ülkelerden Çin'e seyahat yasağı konusunda adımlar atılırken Çin'den Türkiye'ye teşekkür edildi. Peki, bu salgın daha ne kadar sürecek, mutasyona uğradı mı? Dünyayı sarsan koronavirüs salgını belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve korunma yolları neler? Coronavirüsü hakkında bilgileri ile tedavisi, belirtileri gibi birçok merak edilen başlık haberimizde. İşte, son gelişmeler...

CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ KORKUTAN İDDİA! NEW YORK TİMES KORONAVİRÜSÜN SORUMLUSU OLARAK…

Binlerce kişiyi etkileyen bu salgının tedavisi merak edilirken, dün flaş bir gelişme yaşanmıştı. Coronavirüs tedavisi kapsamında aşı tarihi verilmişti! Bugün ise dünyaca ünlü gazete duyurduğu son dakika haberine göre, yeni bir kriz patlak vermek üzere! Peki, corona virüs belirtileri neler ve tedavisi bulundu mu? Virüs mutasyona mı uğradı ve salgın ne kadar sürecek? İşte ayrıntılar…

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Son Dakika Haberi: Corona Virüsü ile ilgili korkutan iddia! New York Times koronavirüsün sorumlusu olarak…
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