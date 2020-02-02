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Haberi: salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor! Korono virüsü haritasını paylaştılar…

Çin’in Wuhan kentinde Aralık ayında yayılmaya başlayan tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Şuana kadar 14 binin üzerinde insana bulaştığı gözlemlenen virüs nedeniyle 300’ün üstünde insan hayatını kaybetti. Virüsün nasıl yayıldığına ilişkin ortaya atılan iddialar panik ve endişe yaratmaya devam ederken, bazı bilim adamları koronvirüs salgınının hayvanlardan ortaya çıktığını savunuyor. Henüz bununla ilgili kesin ve doğru bilgiler bulunmazken, dünyayı tehdit eden bu salgının tedavisi için araştırmalar sürüyor. Öte yandan pek çok kişi ‘Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Çin dışında pek çok ülkeye yayılmaya devam eden bu salgın ile ilgili Johns Hopkins Üniversitesi‘ndeki araştırmacılar, bir harita yayınladı. Yayınlanan bu harita üzerinde salgının dünya üzerinde hangi ülkelerde bulunduğu ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.2.2020 16:44 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor! Korono virüsü haritasını paylaştılar…

Tüm dünyanın gündemine oturan ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Şuana kadar 300'ün üzerinde ölüme sebebiyet vere hastalık, 14 binin üzerinde kişide görüldü. Özellikle sosyal medyada hastalığın yarasa çorbasından bulaştığı iddia edilse de bu söylentiler henüz uzmanlar tarafından doğrulanmadı. Wuhan kentinden başlayarak kısa süre içerisinde çevre bölgelerde de etkisini gösteren virüsün çevre ülkelere yayılmaya ihtimali endişe yaratıyor. Pek çok kişi 'Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? sorularının yanıtını araştırıyor. Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Corona virüsü ile ilgili bir harita yayınladı. Yayınlanan bu harita üzerinde salgının dünya üzerinde hangi ülkelerde bulunduğu ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

CORONA VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE VAR? KORONAVİRÜS HARİTASINI PAYLAŞTILAR

John Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, Çin'den yayılan corona virüsünün tüm dünya çapında takip eden çevrimiçi bir harita yayınladı. Haritada Dünya Sağlık Örgütü verileri kullanılarak hastalık bulaşanlar, iyileşen hastalar ve ölümler güncelleniyor.

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor! Korono virüsü haritasını paylaştılar…
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