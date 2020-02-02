Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor! Korono virüsü haritasını paylaştılar…

Tüm dünyanın gündemine oturan Corona virüsü ile ilgili son dakika araştırmaları devam ediyor. Şuana kadar 300'ün üzerinde ölüme sebebiyet vere hastalık, 14 binin üzerinde kişide görüldü. Özellikle sosyal medyada hastalığın yarasa çorbasından bulaştığı iddia edilse de bu söylentiler henüz uzmanlar tarafından doğrulanmadı. Wuhan kentinden başlayarak kısa süre içerisinde çevre bölgelerde de etkisini gösteren virüsün çevre ülkelere yayılmaya ihtimali endişe yaratıyor. Pek çok kişi 'Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? sorularının yanıtını araştırıyor. Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Corona virüsü ile ilgili bir harita yayınladı. Yayınlanan bu harita üzerinde salgının dünya üzerinde hangi ülkelerde bulunduğu ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

CORONA VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE VAR? KORONAVİRÜS HARİTASINI PAYLAŞTILAR

John Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, Çin'den yayılan corona virüsünün tüm dünya çapında takip eden çevrimiçi bir harita yayınladı. Haritada Dünya Sağlık Örgütü verileri kullanılarak hastalık bulaşanlar, iyileşen hastalar ve ölümler güncelleniyor.