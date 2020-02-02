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Son dakika haber: Corona virüsü ile boğuşan kuş gribi ile sarsıldı! Çin’de kuş gribi salgını başladı

Aralık ayından bu yana corona virüsü ile mücadele eden ’den dehşete düşüren bir son dakika haberi geldi. Şubat ayına kadar 300’ün üzerinde insanı öldüren ve binlerce kişiyi enfekte eden corona virüsü hızla dünyaya yayılmaya devam ederken, bu sefer de kuş gribi salgını haberi geldi. Dün gelen rapora göre Çin’in Hunan eyaletinde yüksek patajonik bir tür olan H5N1 kul gribi tespit edildi. Bir çiftlikte ortaya çıkan durumun detayları oldukça endişe verici… Çiftlikte bulunan 8 bin tavuktan 4.500’ü kuş gribi virüsü nedeniyle öldü. Çin kuş gribi vakaları ile de mücadele etmeye başladı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 12:33 ABONE OL
Son dakika haber: Corona virüsü ile boğuşan Çin kuş gribi ile sarsıldı! Çin’de kuş gribi salgını başladı

Yeni tip corona virüsü ile başı dertte olan , kuş gribi vakaları ile bir kez daha sarsıldı. Gelen son dakika haberine göre Çin'de bulunan bir çiftlikte kuş gribi ortaya çıktı. Corona virüsü dünya geneline hızla yayılırken, ölülerin sayısı da artıyor. Çin, bu hastaların tedavisi için yeni bir hastane kurdu. Korona virüsü ile mücadele edilirken, bu sefer de kuş gribi salgını patlak verdi. Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na göre, salgının Hunan eyaletindeki Shaoyang şehrinde bir çiftlikte rapor edildiği bildirildi. Reuters'in haberine göre, salgının meydana geldiği çiftlikte bulunan 7.850 tavuktan 4.500'ü H5N1 kuş gribinden öldü.
Çin hükümeti, H5N1 salgını nedeniyle 17.828 tavuğu telef etmek durumunda kaldıklarını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırması'na göre, kuş gribi, kuşları öldürme yeteneğine bağlı olarak "yüksek patojenik" bir virüs olarak kabul ediliyor.
Peki, yüksek patojenik olarak değerlendirilmesi ne anlama geliyor ve Çin'de son durum ne? İşte son dakika haberine ilişkin dehşetin boyutunu gösteren detaylar…

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Son dakika haber: Corona virüsü ile boğuşan Çin kuş gribi ile sarsıldı! Çin’de kuş gribi salgını başladı
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