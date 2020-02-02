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“Tarihe Kudüs’ü satan olarak geçmeyeceğim”

Trump’ın sözde barış planına lideri Abbas’tan cevap geldi: Tarihe Kudüs’ü satan biri olarak geçmeyeceğim

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
“Tarihe Kudüs’ü satan olarak geçmeyeceğim”
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddettiğini belirterek, ABD'nin artık Filistin için bir dost ülke olmadığını söyledi. Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" ifadesini kullandı. "İsrail'i 1988'den beri tanıdık. Bunun karşılığında, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistin'in meşru temsilcisi olarak kabul etti." diyen Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" şeklinde konuştu.
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“Tarihe Kudüs’ü satan olarak geçmeyeceğim”
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