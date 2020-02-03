Avustralya, vatandaşından tahliye için 1000 dolar istedi

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Türkiye'nin koronavirüsün kalbi Vuhan'dan 'Koca Yusuf' uçağıyla 42 kişiyi muhteşem bir operasyonla tahliye etmesi dünya tarafından gıptayla izlenirken Avustralya'da ilginç bir tartışma yaşanıyor. Ülkede hükümet Çin'den tahliye edilecek vatandaşlarından 1000 dolar isteneceğini açıkladı. Üstelik tahliye edilecek Avusturalya vatandaşlarının karantina için ülkeden 3 bin km uzaklıktaki, daha önce göçmenler için hazırlanan bir gözaltı kampının bulunduğu Christmas Adası'na götürüleceği duyuruldu. Ancak bu plan büyük tepkilere yol açtı. Avustralya medyası, hükümeti kendi vatandaşlarına sahip çıkamamakla suçladı. Bir muhalif siyasetçi de "Hükümet kendi insanlarını bir hapishaneye kapatmayı, üstelik bundan da para kazanmayı planlıyor. Bu olacak iş değil" dedi. Daha önce ülkede bir türlü söndürelemeyen yangınlarla mücadelede gerekli çabayı göstermemekle suçlanan Avustralya Başbakanı Scott Morrison en sonunda tahliye parasıyla ilgili eleştiriler karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak Çin'deki Avustralya vatandaşlarının ülkeden çok uzaktaki bir adada karantinaya alınacak olmasıyla ilgili tartışmalar hâlâ sürüyor.