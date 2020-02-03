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Bakan Çavuşoğlu: "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır!"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "şehitlerin kanının yerde kalmayacağı"nı bildirdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 10:29 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "şehitlerin kanının yerde kalmayacağı"nı bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Rejim güçleri Suriye'nin İdlib kentinde askerlerimize hain bir saldırıda bulundu. Saldırıda 4 askerimiz şehit olurken 1'i ağır 9 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

GEREKLİ KARŞILIK VERİLMİŞTİR

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Son dakika: İdlib'deki hain saldırıya İletişim Başkanlığı'ndan sert tepki

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