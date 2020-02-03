Çin dışında ilk ölüm Filipinler’de

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BUGÜN NELER OLDU

salgına neden olan koronavirüsten ölenlerin sayısı 305'e ulaştı. Hastalık ilk kez Çin dışında can aldı. Filipinler'in başkenti Manila'da 44 yaşındaki bir Çin vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgındaki vaka sayısının 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktığı açıklandı. Çin sağlık yetkilileri virüsten ölenlerin cesetlerinin yakılacağını açıkladı. Öte yandan Vuhan'dan tahliye edilerek Almanya'ya getirilen 2 kişi de koronavirüs tespit edildi. Çin'e bağlı Hainan Adası'nın Sanya kentinde elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı Sanya E-Prix salgın nedeniyle ertelendi. Endonezya Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını durdurdu. Bangladeş Çin vatandaşlarına kapıda vize uygulamasını durdurdururken, Umman Çin'e uçuşları askıya aldı.