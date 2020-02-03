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’de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı

Koronavirüsünün (2019- nCoV) ortaya çıktığı ’in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi’nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.2.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 16:44 ABONE OL
Çin’de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı

Sosyal medyada, 10 günde tamamlanan hastaneye dair paylaşılan görüntülerde, prefabrik hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı. Virüs tespit edilen kişilerin tedavi edileceği odalar kameralara yansıdı.

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Çin’de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı
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