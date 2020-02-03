Çin’de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı
Koronavirüsünün (2019- nCoV) ortaya çıktığı Çin’in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi’nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu.
Giriş Tarihi: 3.2.2020 16:38Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 16:44ABONE OL
Sosyal medyada, 10 günde tamamlanan hastaneye dair paylaşılan görüntülerde, prefabrik hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı. Virüs tespit edilen kişilerin tedavi edileceği odalar kameralara yansıdı.